EELARVEKÕNELUSED ⟩ Läänemets: võiksime täna kokkuleppele jõuda

Võtmekonfliktiks on jätkuvalt, kuidas lappida riigieelarves olevat auku. Sotsid on välja käinud idee pangamaksust, kuid Eesti 200 liige Marek Reinaas ütles täna ERRile, et seda ei tule.

«See on huvitav, et ta seda välja ütles. Võibolla ta teab rohkem kui mina,» kommenteeris Läänemets. «Võibolla pidas Marek Reinaas silmas, et peaministril on täna pangajuhtidega kohtumine. Ma ei tea, äkki tal oli mingit eelinfot või oli sisetunnetus.»

Pangamaksu arutelu puhul on tema sõnul tähtis loogika, et pangad panustaksid majandusse tagasi. «Kui see pole pangamaks, siis näiteks avansilise tulumaksu tõstmine. On see mingi muu skeem... Skeem iseenesest pole ju tähtis.»

Nagu Postimehes tänases lehes kirjutas, on koalitsioonikõnelustel arutatud ka nn maksuküüru kaotamise ärajätmist, kuid Reformierakond sellest, oma peamisest valimisest ei loobu. «Mina ütleks, et mõistlik oleks sama vana maksuküüru mitte tagasi teha. Sellisel juhul oleks mõistlik juba klassikalisem astmeline tulumaks teha. Kõigil on selge, kust jooksevad piirid ja palju keegi maksab ning see ei jääks ajale nii palju jalgu, kui elu läheb kallimaks ning tuleb numbreid suuremaks muuta.»