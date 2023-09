Karis CNNile: tõstatan Peaassambleel ÜRO Julgeolekunõukogu reformimise vajaduse

«Selleks on olnud alates 1990ndate algusest mitu katset. Asi pole ainult vetoküsimuses. ÜRO on muutunud. ÜRO alustas 1940ndatel, kui oli vaid veidi üle 50 liikmesriigi. Nüüd on neid 193. Olukord on muutunud ning tõenäoliselt me vajame ka ÜRO Julgeolekunõukogus rohkem liikmesriike. Nüüd on vaidlus selles, kes nendeks olema saaksid,» rääkis Karis.