Naabreid häiriv Valdeku tänava krematoorium sai lõpuks kasutusloa

«Suur osa Tallinna piirkonna matustest toimub Liiva kalmistul. Antud olukorras on mõistlik, et olulised matmisega seotud teenused on kohapeal kvaliteetselt kättesaadavad,» sõnas Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri (SDE). «Kahetsusväärne on, et piirkonna elanike, arendaja ja linna vahel on arusaamatusi tekkinud ning osapooli rahuldavate kompromissideni pole jõutud. Elanikud on väljendanud, et nende õigusi on riivatud hoone ehitamisel ja kasutusloa väljastamisel. Tavandihoone-krematooriumi ehitanud ettevõtja leiab, et ka tema õigusi on riivatud, sest kasutusloa väljastamine on ebamõistlikult kaua aega võtnud,» lisas ta.