UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupeeritud Hersoni silmad ja partisanid

Malenkiy Nonstop on väike ja habras naine. Mõkolajivis on ta oma perega ajutiselt – kuni sõda on kodulinnast Hersonist nii kaugele läinud, et saab sinna tagasi minna. Ta näitab mulle telefonist oma töid. Need on tehtud okupatsiooni ajal Hersonis ja selle aja tunded neist vastu ka vaatavad. Tants kontidel. «Teerull nimega vene maailm» on ühe töö nimi.