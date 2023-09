Sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp lahkub ametist

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa sõnul asus Alasepp asekantslerina tööle väga keerulisel ajal. «Covid-19 pandeemia lainetas üle Eesti, järgmisel hetkel algas Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas, mis tõi kaasa tuhandete abivajajate põgenemise Eestisse ning meditsiinilise abi vajaduse haavatasaanud sõduritele. Nende töösuundade juhtimine on olnud kurnav ja on arusaadav, et mingi aja pärast on vaja võtta aeg maha.»