Kokkulepe on koos: automaks lükkub aasta võrra edasi

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles Kuku raadiole, et ta on optimist ja loodab, et täna lepitakse eelarve lõplikult kokku. «Me peame endale aru andma, et kõik kokkuhoiukohad on keerulised,» rääkis Võrklaev. «Kui me ühe käega ütleme, et me soovime kokku hoida, siis teise käega me peame tegema keerulisi otsuseid,» tõdes Võrklaev.