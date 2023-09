Kuivenduskraavide pärast käib tammsaarelik võitlus

Isegi tavalisi kurgi, rääkimata haruldasest must-toonekurest on Eestis viimastel aastatel vähemaks jäänud, varem harilik «konnakontsert» tiigis on nüüd haruldus. «Emajõe äärt kuldasid kullerkupud ja pääsusilmad, kuid mõelge, millal te ise neid kunagi nii tavalisi lilli viimati nägite või kas teie lapsepõlve kullerkupuväljad on veel alles,» hoiatas elurikkuse kadu uuriv Tartu Ülikooli botaanika vanemteadur, kliimaministri nõunik Aveliina Helm juba mitme aasta eest (Aveliina Helm: me ei tohi kunagi unustada, et rahvus ja loodus käivad käsikäes. PM 7.12.2019).