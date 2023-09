Läti-Valgevene piirile saadeti appi ESTPOL8 politseiüksus

Pressiteates vahendati, et Läti-Valgevene piiril on kasvanud ebaseaduslike piiriületuste ja nende katsete arv, mistõttu pöördus Läti piirivalve eelmisel nädalal PPA poole abipalvega. «Kuna rändesurve Euroopa Liidu välispiiril on püsiv, siis otsustas Eesti lõunanaabreid toetada ja saatis 20. septembril Lätti ESTPOL8 12-liikmelise meeskonna, kuhu kuuluvad liikmed erinevatest PPA üksustest ja prefektuuridest.»

ESTPOL8 ülesanne on Läti piiril maismaapatrullides osalemine, droonivaatlus ja olukorra monitoorimine. Lähetus kestab 4. oktoobrini ja seejärel naaseb meeskond Eestisse.

PPA piirivalveosakonna juhi Veiko Kommusaare sõnul on Lätti lähetatud ESTPOL8 meeskonna eesmärk aidata kolleegidel tagada piiriturvalisust ning omandada vajalikke kogemusi.

«Läti-Valgevene piir on nii NATO kui Euroopa Liidu välispiir ja seeläbi ka meie piir, mistõttu suurendab lõunanaabrite aitamine ka Eesti siseturvalisust. Ränderünnaku katsed meie naabrite piiridel näitavad, kui oluline on meil praegu kriisiks valmistuda, sest sellised rünnakud võivad ühel hetkel tabada ka meid. Töö teises riigis ja rahvusvahelises keskkonnas annab meie inimestele väga hea kogemuse ja tõstab PPA võimekust sarnases olukorras tegutseda,» ütles piirivalveosakonna juht.

ESTPOL8 meeskonna juht Edgar Paul kinnitas, et ettevalmistused on tehtud ja üksus on lähetuseks valmis. «Meeskond koosneb erinevate prefektuuride ja tööliinide esindajatest, et saaksime hakkama erinevate ülesannetega. Ennekõike toetame Läti kolleege piiripatrullis, aga kui tarvis, siis oleme valmis abi pakkuma ka massiohjega tegelemisel,» ütles ESTPOL8 politseiüksuse juht.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juht Reet Zeisig tõi välja, et praeguses keerulises julgeolekuolukorras tuleb astuda naabritega ühtset sammu ja teineteist toetada. «Eesti on varem saatnud politseinikke ja piirivalvureid meie naaberriikidesse appi ning teeb seda vajadusel ka edaspidi. Koostöö ja teineteise aitamine tõstab Eesti mainet ning näitab partneritele, et oleme järjepidevad ja usaldusväärsed. Oleme kindlad, et ka meie saame vajadusel teiste toetusega arvestada.»