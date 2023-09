REKORDKÕRGE TOETUS: Isamaa pakub Kallases pettunuile enda ridades alternatiivi

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Isamaa reiting tõusuteel, sest valitsuse poliitikad pole enamusele Eesti inimestele vastuvõetavad ning Isamaa on neile positiivne ja mõistlik alternatiiv.

Isamaa ootab endaga liituma

«Kaja Kallas ehitab enda ümber üles uut Savisaare-fenomeni. Et ta annab läbivalt veidraid ja hämavaid vastuseid, on teadlik taktika, sest ta esineb mitte Eesti avalikkusele laiemalt, vaid enda valijaskonnale. Pikemas plaanis hakkab see mõjutama ka Reformierakonna üldist reitingut, sest Kallase toetus peaministriuuringutes on juba märkimisväärselt langenud,» ütles Reinsalu BNS-ile.

Tema sõnul võtab Isamaa hääli sealt, kust neid võtta on. «Isamaa ei vaata oma uute liikmete puhul üksnes Reformierakonna moraalituses pettunute või Keskerakonna eestimeelse tiiva poole, vaid meiega on oodatud liituma kõik, kelle väärtused Isamaa omadega ühtivad,» ütles Reinsalu

Praeguse valitsuse majanduspoliitikale on Isamaa kinnitusel ilmsed alternatiivid ehk madal maksukoormus ja vähem majandustegevust pärssivaid regulatsioone. «Eelarve liigub tasakaalu poole, kui vähendada riiklikku bürokraatiat ja ametnike hulka ning luua eeldused majanduskasvuks,» selgitas Reinsalu.

Isamaa on Keskerakonnale järele jõudmas

Kolmapäeval avaldatud Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal on Isamaa erakondade reitingutabelis 13,2-protsendilise toetusega kindlalt neljandal kohal ning on hoogsalt lähenems kolmandat kohta hoidvale Keskerakonnale. Sealjuures on Isamaa toetusprotsent viimaste aastate rekordtasemel.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölder tõi esile, et Isamaa on jõudnud tasemele, kus Keskerakonna toetus oli eelmise aasta oktoobris. «Isamaa toetus on kasvanud eestlastest valijate hulgas ning kasv on selles valijagrupis olnud võrdlemisi laiapõhjaline. Isamaa sarnase trendi jätkudes ning juhul, kui Keskerakonna toetus jätkab kahanemist, võivad nad lähitulevikus üksteisele reitingutabelis vägagi lähedale jõuda,» ütles Mölder, lisades, et Keskerakonna toetus on mitmendat nädalat järjest kahanenud ning viimase nädala langus on toimunud pigem eesti kui vene valijate hulgas.