Lennujaama ümbrus muutub Tallinna kesklinna oluliseks osaks

«Tegemist on lähiaastate ühe kõige olulisema arengupiirkonnaga Tallinnas. Praegu on tegu pigem nurgataguse alaga, kuid nii lennujaama arenguplaanide kui ka Rail Balticu arengutega seoses on sinna tekkimas üks olulisemaid Tallinna väravaid. Selleks, et selle piirkonna arengut hästi kavandada, koostati juba mõne aasta eest selle ala struktuurplaan ja vastavalt sellele ongi käesoleva planeeringu lähteseisukohad ja algatamisotsus koostatud,» rääkis abilinnapea Madle Lippus (SDE).