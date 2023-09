Tabiveres toimunud kakluses rünnati kahte meest noaga

Kiirabi ja politsei saabumisel selgus, et kolm meest olid läinud ehitusraha tõttu tülli ning kakluse käigus ründas 30-aastane mees noaga 21- ja 23-aastast meest.

Pärast õnnetust lasteaia lähedal olnud mees ütles Postimehele, et juhtunut ta küll pealt ei näinud, kuid õhtul läks ehitusplatsil kolleegide vahel tõesti kähmluseks. Tunnistaja sõnul välkus ühel hetkel ka nuga.

«Järsku muututi väga agressiivseks. Kannatanul on reiel suur haav,» ütles ta. Mees kinnitas, et tüli põhjus võib olla tasumata võlas. «Eks see raha võibki tüli taga olla, mis muud.»