INTERVJUU ⟩ Mart Võrklaev: ma tahaks kuulda, millised maksutõusud on meie majanduse põhja viinud

Esiteks peab see olema võimalikult laiapindne, sest ka selle eesmärk on laiapindne julgeolek. Ega seal liiga palju valikuid pole. Võibolla on vaja arutada tulumaksusüsteemi üle, võibolla käibemaksust rääkida. Kas midagi sotsiaalmaksust… Äripäeva lugudes kirjutatakse, et kas peaksime ettevõtete tulumaksuga midagi üle vaatama, kuigi kevadel dividendide väljavõtmiselt me tulumaksu tõstsime. See, et ettevõtted on saanud kasumit investeerida, kui nad seda välja ei võta, ja neil on olnud puhvrit, on hoidnud neid kriisides tugevamana.