President Karis ÜROs: julgeolekunõukogu on agressorist Venemaa pantvang

Eesti riigipea sõnas, et rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamise eest vastutava ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige peab täiemahulist sõda naabri vastu ning kasutab oma vetoõigust nõukogus, et hoiduda vastutuse eest. «Venemaa õõnestab häbitult Julgeolekunõukogu usaldusväärsust ja ÜRO autoriteeti,» sõnas Eesti president.

Alates Venemaa laiaulatuslikust sõjast Ukraina vastu on ÜRO inimõiguste ülemkomissari büroo registreerinud riigis 27 149 tsiviilohvrit, 9614 hukkunut, kellest enam kui 500 on lapsed. «Need numbrid ei ole tühi statistika. Need on inimeste elud, katkised saatused ja kadunud unistused,» lausus president Karis.