Neeme Väli lahkus Keskerakonnast

Neeme Väli kirjutas ühismeedias avaldatud postituses, et ta ei pea võimalikuks jätkata erakonnas, mille esimehe tegevust seostab kaitsepolitseiamet 2011. aastal avaldatud aastaraamatus Venemaa mõjutegevusega. «Tema lähiringi poolt eelmisel nädalal tehtud avaldused annavad piisavalt aimu, kuhu erakonda suunatakse ja missugune saab olema selle kuvand. Agressorriigi kodanike ees vabandamine ning eestikeelsele haridusele üleminekule vastu töötamine on vastuolus mulle oluliste väärtuste ja põhimõtetega. Tänan kõiki ägedaid inimesi, kellega tegime koostööd erakonnas ja Taneli meeskonnas. Soovin teile jõudu ja jaksu oma otsuste tegemisel,» kirjutas Väli.



Neeme Väli on Eesti sõjaväelane, auastmelt kindralmajor. Väli on aastast 2022 Keskerakonna liige. Ta kandideeris 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal 159 häält ning ei osutunud valituks.