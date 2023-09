FOTOD ⟩ Õppuse raames võib kohata Kaitseväe teetõkkeid

Kaitseväe pressijaoskonna ülem kapten Taavi Laasik sõnas Postimehele, et sääraseid kontrollpunkte tehakse õppuse raames erinevatel Eesti maanteedel, näiteks eile oli kontrollpunkt Tallinn-Tartu maanteel. Täna on see Tallinn-Narva maanteel, Rakvere ja Jõhvi vahelisel lõigul. «Õppuse raames, mis praegu toimub üle Eesti, neid elemente harjutatakse,» sõnas ta. «Kirde maakaitseringkonnas praegu on õppuse põhiline harjutuse faas ja seal võib näha rohkem vormis inimesi liikumas ja toimetamas.»



Samaaegselt Kirde-Eestiga toimuvad õppused praegu ka Viljandimaal ja Läänemaal ning varsti algavad need ka Tartumaal.