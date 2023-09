Tallinn hakkab Kristiine magistraaltänavat ümber ehitama

Linnu tee mõlemasse serva on projekteeritud korralikud kõnniteed ja ühesuunalised jalgrattateed, mis on külgnevast jalgteest eraldatud kõrguse ja kitsa eraldusribaga, ütles abilinnapea Vladimir Svet. Linna teine suurem eesmärk on tagada tõhus sademevee ärajuhtimine tänavalt.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe sõnul on Linnu tee Kristiinet läbiv oluline liikumiskoridor. «Praegu on tänav amortiseerunud ja ei vasta enam linlaste ootustele. Eskiisi koostamisel võtsime aluseks elanike tagasisidet, mis rõhutas vajadust teha Linnu teest turvaline ning roheline linnaruum,» selgitas Riibe.

Sademevee ärajuhtimiseks on kavandatud biopuhastusega imbala. Puhveralale on kavas istutada kohalikke taimi, mis on vastupidavad õhu- ja pinnasaastele ning kohanevad hästi veega. Kitsad eraldus- ja ohutusribad on plaanis haljastada madala hekiga.

Jalgratta- ja jalgtee ristumised kõrvaltänavate ning kinnistute juurdepääsudega on lahendatud tõstetud ristmikena, kus ratturite ja jalakäijate eesõigus on selgelt tajutav ning jalgrattateed on kavandatud punast pigmenti sisaldava asfaltbetoonkattega. Turvalisemalt on lahendatud ka ruum fooriristmikel ja Tondi tänava ringristmikul: on suurendatud jalakäijate ja ratturite teeületuste pikkust ning mootorsõidukite pöörderaadiust.

Projekteeritud on ka kolm uut bussipeatust.