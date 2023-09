Jaak Aaviksoo teeb Kristina Kallase soovil Eesti haridusvaldkonna eelarverevisjoni

Haridusminister Kristina Kallas on tööle võtnud (formaalselt kirjutas lepingule küll alla kantsler) endise ministri ja ülikoolirektori Jaak Aaviksoo. Nii Kallas kui Aaviksoo sõnastavad tööülesande sarnases võtmes, rahvalikult öeldes: kui Eesti kulutab haridusele 6,6%-i sisemajanduse kogutoodangust – see on üks kõrgemaid näitajaid Euroopas – miks me siis ikkagi ei suuda maksta õpetajatele normaalset palka.