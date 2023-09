Roheline pealinn tegi bussirajale autode peatumistasku

Ühesuunalisel Luise tänaval on kaks sõidurada. Pärast Koidu tänava ristmikku muutub tänav kolmerajaliseks, kuid sel sügisel tehtud uuenduse järgi lõpeb tänava parempoolses ääres olnud bussirada ootamatult ära. Kummipostid juhatavad ühissõidukid teisele rajale, suletud bussirajale aga on tekitatud peatumistasku. Sõidukijuhtide seas tekitas uuendus paraja segaduse ning keegi ei suutnud alguses asja mõtet mõista.

Abilinnapea Vladimir Svet (Kesk) selgitas linnavolikogu infotunnis, et tegemist on kiire lahendusega laste ohutuse huvides, mis leiti erinevate ametite ja kooli juhtkonna koostöös. Varasem olukord oli Sveti sõnul selline, et lapsevanemad pöörasid tänavalt kooli juurde, sõitsid tänavaservast mõnekümne meetri kaugusel oleva koolihoone ukse ette ning pärast oma võsukese väljumist sõitsid uuesti tänavale pöörates üle vöötraja. Teine, veel ebameeldivam variant oli see, et auto peatati otse Luise tänava bussirajal.