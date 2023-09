Michal lubab Sõrve kaitseala loomise valitsusse viia

Kaevandusi pelgav vallavõim on kaitseala loomisega tegelnud juba aastaid ning kõik sujus niikaua, kui eelnõu jõudis kooskõlastusringil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumini (MKM), mis õilsa plaani nurja ajas. MKM kooskõlastas kaitseala eelnõu tingimusel, et 177 hektarit geoloogiliste uuringute alasid jääb looduskaitsealast välja. Selle peale vastas riigi keskkonnaamet, et sellisel juhul ei ole selle looduskaitseala kaitse-eesmärke võimalik saavutada.