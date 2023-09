Tõnis Mölder lahkub Keskerakonnast ja liitub Isamaaga

Mölder sõnab saadetud pressiteates, et pärast 15 aastat Keskerakonnas on aeg keerata poliitikas uus lehekülg ning seetõttu on ta otsustanud liituda Isamaaga. «Keskerakond on seisnud ühiskonna nõrgemate gruppide ja hooliva sotsiaalpoliitika eest. Olnud erakond, mis on seisnud tugeva regionaalpoliitika eest üle Eesti ning hoidnud tasakaalu erinevate ühiskonnagruppide vahel. Tänaseks on Keskerakond ning selle liikmed valinud uue suuna, mis ei sobi kokku minu poliitiliste vaadetega. Keskerakond on liikunud tsentrist äärmusesse ning valinud ühiskonna kooshoidmise asemel vaid ühe kitsa valijagrupi hoidmise tee,» ütles ta. Mölder tänas kõiki valijaid ja erakonnakaaslasi, kes on teda teel Keskerakonnas aidanud aga nüüd tuleb see uks enda järel sulgeda, et astuda uuele rajale.

«Eesti poliitikas on vaja tugevat erakonda, mis suudab pakkuda täisväärtuslikku alternatiivi tänase valitsuse tagurlikule poliitikale. Poliitiline jõud, kes kõnetab kõiki inimesi üle Eesti. Inimesi Võrust Tallinnani ja Saaremaast Tartuni. Isamaa on tugev jõud tänases julgeolekuolukorras ning suudab pakkuda lahendusi keerulises majanduslikus olukorras,» ütles Mölder ja lisas, et üheskoos Isamaaga saadakse viia ellu poliitikat, mis hoiab Eesti inimesi ja loodust. «Mina lähen üheskoos edasi Isamaa meeskonnaga, kus saan seista oma valijate eest ning anda panuse Eesti arengusse,» märkis ta.



Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas ühismeedias, et tervitab Möldri otsust liituda Isamaaga ning tema liitumine tugevdab Isamaad. «Tal on poliitikas pikaajaline kogemus nii riigi kui omavalitsuse tasandil. Tema kogemused sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas tulevad erakonnale kasuks ning Riigikogus tugevneb Isamaa positsioon,» kirjutas Reinsalu.



Reinsalu sõnul on Isamaa positiivne alternatiiv Reformierakonna valitsuse majandusvaenulikule poliitikale. «Riigieelarve kokkupanemine näitab selgelt, et Reformierakonna valitsusel puudub nägemus, kuidas majanduslangusest välja tulla. Isamaa on välja pakkunud oma visiooni ning töötame selle eest. Mul on hea meel, et saame seda teha koos Tõnisega,» kirjutas ta.



Tõnis Mölder on juba mitmes tuntud poliitik, kes Keskerakonnast viimasel ajal lahkunud on. Peale Mihhail Kõlvarti saamist Keskerakonna esimeheks on lahkunud erakonnast näiteks Jaanus Karilaid, Neeme Väli ja Andra Veidemann. Mitmed teised on ka teatanud, et kaaluvad lahkumist.



Mölderist saab Jaanus Karilaiu järel pärast Keskerakonna fraktsioonist lahkumist teine fraktsioonitu saadik. Seaduse järgi võib riigikogu liige koosseisu volituste kestel lahkuda fraktsioonist, ent ei või ühineda teise fraktsiooniga.