Hüvasti, Kibibi! Loomaaias suri teinegi ninasarvik

Tallinna Loomaaia direktori kohusetäitja Katrin Tõru sõnul on loomaaia pere leinas. «Meil on kirjeldamatult kahju, et veterinaaride hinnangul Kibibil paranemislootust ei olnud ja looma täiendavate kannatuste vältimiseks oli eutaneerimine ainus lahendus. Mõne kuu jooksul oleme väga halbade asjaolude kokkulangemise tõttu ilma jäänud oma mõlemast ninasarvikust ja peame oma tööprotsesse ning loomade heaolu tagamist juhtunu valguses põhjalikult analüüsima,» ütles Tõru.