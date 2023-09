Kohus ei rahuldanud valitsuse koroonapiirangute vastu esitatud kaebusi

Valitsust esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper selgitas, et halduskohtu otsus oli ootuspärane. «Eelmisel nädalal jättis Riigikohus menetlusse võtmata mitu kaebust, mille esitajad ei olnud madalama astme kohtutes õigust saanud. Kuna koroonavaidlused on olemuselt sarnased, siis ei ole pärast Riigikohtu lahendeid kuidagi enam põhjendatud mõne koroonakaebuse rahuldamine,» ütles Nõmper.

«Arvestades kaebuste suurt hulka, ei ole erakordne, et mõni kaebus ka algselt ekslikult rahuldati. Oluline on see, et ükski rahuldatud kaebus ei ole kõrgemas astmes jõusse jäänud. Seega võib ennustada, et kõik koroonapiirangute kaebused jäävadki lõpuks rahuldamata,» lisas samas kaasuses valitsust esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Kairi Kilgi. «Mitmed vaidlused ongi juba lõppenud, kuna kaebuste perspektiivitusest on aru saadud.»