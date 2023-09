Täna on Tallinnasse Vabaduse väljakule üles pandud 1944. aastal Eestist lahkunud paadipõgenike mälestusinstallatsioon – üksik purjekas, mis on teel kas Soome, Rootsi või Saksamaale. Purjekal on heisatud «Pisarate puri», mida illustreerib Edward von Lõnguse illustratsioon, mis on valminud Eesti Riigiarhiivi materjalide põhjal.