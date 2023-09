Kõlvart palus Läänemetsal Kopli komando alles jätta: «Komando tähtsus on kasvanud»

«See tähendab, et Põhja-Tallinnas, mis on poolsaar ja ümbritsetud kolmest küljest merega, saabub abi hiljem ja õnnetuste tagajärjed muutuvad raskemaks. Juba pragu näeme, et ehkki lähim päästekomando on Lilleküla, on sealt liikluse tipptunnil on väga keeruline õigeaegselt Koplisse jõuda. On esinenud juhtumeid, kui Lilleküla komando on väljas ja Kopli komando katab korraga nii Lilleküla kui ka Koplit. Rääkimata juhtudest nagu näiteks Pae tänava kortermaja põleng Lasnamäel, mis asetas Kopli komando erilise koormuse alla,» kirjutas linnapea.