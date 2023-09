VIDEO ⟩ Mölder: uus Keskerakond seisab eelkõige venekeelse elanikkonna eest

«Ma arvan, et on aus pärast 15 aastat Keskerakonnas olles öelda sellele MTÜ-le ja selle MTÜ liikmetele, et see maailmavaade, mida erakond viljeleb, ei lange enam kokku minu maailmavaatega,» tõdes ta.

Mölder meenutas, et kui ta Keskerakonda 15 aastat tagasi tuli, siis see erakond kõnetas eestimaalasi üle kogu riigi. «Lai regionaalpoliitika oli see, mis tõi inimesi erakonda ja pani inimesi seda erakonda kõnetama. Väga selgelt kõnetati valijagruppe, kes olid ühiskonnas haavatavamad, ja nende eest seisti,» rääkis Mölder ning tõdes, et 10. septembri kongressi järel näeb ta, et nüüdne Keskerakond seisab eelkõige venekeelse elanikkonna eest