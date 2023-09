KRIMI ⟩ Sangaste loss ja neetud raha

Sangaste Mõis OÜ juhatuse liige Triin Laks selgitas, et üks võlausaldaja otsustas demonstreerida jõudu ja valis selleks kohtutäituri teenuse, kuigi eelnevalt olid neil maksekokkulepped võla tasumiseks justkui teised. Järgmisel nädalal, kui Laks taas Eestis tagasi on, otsib juhatus tema sõnul lahenduse, et veel enne, kui kohtutäitur lossi novembris reaalselt müüma asub, oleks asi selge. Laks lisas, et pole välistatud ettevõttesse uue omaniku tulek või näiteks see, et praegune omanik sinna raha juurde paneb.