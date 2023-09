LUUBI ALL ⟩ Iga päev lõpeb mitme tõuksisõitja teekond EMO arstide hoole all

Elektriliste tõukeratastega juhtuvate traagiliste õnnetuste arv on vaatamata sellele, et need pälvivad laia tähelepanu, võrreldes mullusega küll vähenenud, kuid sellegipoolest jõudis näiteks Tallinnas suvekuudel iga päev keskmiselt kolm sõitjat oma traumadega erakorralise meditsiini osakonda.