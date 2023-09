Suurõppusel osalenuid kimbutasid viirushaigused

Reservväelaste õppusel Ussisõnad jäid osalejad ridamisi haigeks. «Kurk valus, köha, nohu. Meie meestel pea kõigil. Ma loodan, et pole Covid-19,» kõneles üks õppusel osalenu, lisades, et kõik järsku haigestunud mehed ööbisid ühes telgis. Tema jutu järgi oli olukord selle võrra kehvem, et ehkki haigestumisest teatati ka meditsiiniteenistusele, koroonaproovi nohu, köha või kibeda kurgu kurtjailt ei võetud.