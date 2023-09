Taust ⟩ Tarmo Jüristo: SALK peab tegevust jätkama

Pool aastat pärast riigikogu valimisi on sihtasutusel Liberaalne Kodanik (SALK) raha koos, et jätkata tegevust veel kolm aastat. Sihtasutuse juht Tarmo Jüristo küll täpsustab, et see ei tähenda veel rahaülekandeid ega lepinguid, vaid suuremate toetajatega on jõutud arusaamisele, et tuleb edasi panna. Selleks oleks vaja laias laastus 150 000 eurot aastas.