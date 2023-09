Riigikogu esimees tegi erakondade juhtidele ettepaneku kohtumiseks

Hussari sõnul on valimiste järgselt riigikogus valitsenud poliitiline punnseis ning parlamendi töövõime on obstruktsiooni tõttu tõsiselt häiritud – kokku on menetluses üle 500 eelnõu ja arupärimise.

«Pretsedenditu olukorra lahendamiseks olen kutsunud kokku parlamendierakondade esimehed, et leida lahendus tekkinud vastasseisule. Riigikogu peab täitma talle põhiseadusega pandud kõiki funktsioone, kuid selleks on vaja lugupidavat suhtumist üksteisesse, väärikat parlamentaarset arutelu ja soovi seda pidada,» ütles Hussar. «Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja aga kõigi ühist pingutust.»

Hussari sõnul nõuab praegune keeruline aeg sisulisi ja põhjalikke arutelusid riigikogu suures saalis. «Sisepoliitilistest vastasseisudest olulisemad on, milliseid samme astume riigi julgeoleku parandamisel, või kuidas anname uue käigu majandusele või saavutame vajalikud kliimaeesmärgid. Kuidas kindlustada, et eesti keel ja kultuur säiliksid läbi põlvede. Meil on kohustus seista nii inimeste kui ka riigi eest ning seda oleme kinnitanud ametivandega,» ütles Hussar.