Pinged ametkondade vahel: SKA arvutaks lapsehoolduspuhkust eripensionist maha

Valitsuse pressikonverentsil neljapäeval heitis siseminister Lauri sotsiaalkindlustusametile ette, et raskete terviskahjustavate töötingimuste eest eripensionite arvutamisel ei võeta enam arvesse lapshoolduspuhkusel oldud aega. Postimehele ütles Läänemets, et politseinikke ja päästjaid ei saa panna olukorda, kus nad peavad langetama valikuid staaži ja pere vahel. «Nad on arvestanud oma elukutse valikul väljateenitud aastate pensioniga ja teeninud Eesti riiki 25 aastat, tehes rasket ja tihti tervist kahjustavat tööd. Nüüd on sotsiaalkindlustusamet ootamatult asunud tõlgendama väljateenitud aastate pensioni selliselt, et staaži kättesaamiseks tuleks tasa teha ka need aastad, mil oldi lapsehoolduspuhkusel. Mina sellise inimeste kiusamisega ei nõustu ja siseministeeriumi hinnangul on SKA põhjendused arusaamatud, mõjuvad otsitult ning rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet.»