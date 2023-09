KIVIDEGA AKNASSE ⟩ Auto sildiga «Ma olen venelane» tekitas Lasnamäel konflikti

PPA liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss nentis, et neist autodest postitatud videod ja pildid on tekitanud tugevat vastasseisu sotsiaalmeedias, kuid eile tekkis kahe grupi vahel konflikt ka Ümera tänaval, kus selle provotseeriva sõnumiga auto parkis.

«Autot nähes tõsteti kortermaja aknale Ukraina lipp, mispeale grupp inimesi hakkas kortermaja aknasse kive viskama. Mõni aeg hiljem oli auto klaasil olnud tekstilt eemaldatud ka üks täht. Politsei selgitas auto omanikule, et autole kleebitud sõnum on provokatiivne ja see tuleb eemaldada. Autojuht eemaldas sõnumi,» kirjeldas Kirss.