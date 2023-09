Meenutades Enn Tartot: tänu tema elutööle saame elada vabas Eestis

Mees, kes eelistanuks tegutseda varjus

Pikemalt kirjutab Enn Tarto tööst ja võitlusest Jüri Adams tänases Postimehe veebiväljaandes. Adams räägib meile mehest, keda peab oma õpetajaks ja eeskujuks.

«Enn Tarto oli mingil hetkel teinud otsuse või aru saanud, et tema elutöö on pühendada kogu oma elu Eesti vabadusele. Aga iseenda tegevusele tähelepanu tõmbamine, iseenda n-ö prožektorite valgusvihku seadmine, ammugi mitte iseenda ohverdamine, ei olnud tema iseloomus. Kõige meelsamini oleks ta alati tegutsenud varjus olles. Kuid ta andis endale ka selgelt aru, et Eesti tulevik käib üle selle, et saada meile maailmas võimalikult palju tähelepanu, liitlasi, sõpru.»