Tallinn kaalub Tondi-Kopli trammiliini allesjätmist

Alates oktoobrist taastub linna teatel ülejäänud trammiliiklus täielikult ning siis on saab ka täpsemaid andmed liinide täituvuse ja koormuse kohta. Esialgu kaalutakse võimalust jätkata liiniga nr ka 6 edaspidi.

Abilinnapea Vladimir Svet (KE) selgitas, ajutine trammiliin nr 6 on seni näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini järele on olemas. «Raske ennustada, kui suur osa sellest inimeste liikumisest saab nüüd kaetud tavapäraste trammiliinidega. Igal juhul analüüsime andmeid ja teeme otsuseid selle põhjal,» ütles Svet.