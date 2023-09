Smuuli bareljeefile punalipu heisanud Jaak Valge ja Andres Aule vaidlustavad trahvi kohtus

Samuti arutles riigikogulane selle üle, kuidas sai tegu olla Eestis karistatav või kuidas peaks aru saama, et see on karistatav.

«Eesti NSV-ga seotud sümboolika ei ole Eestis keelatud, välja arvatud rahvusvaheliste kuritegude õigustamisel. PPA ise on varem avalikult kinnitanud, et NSV Liidu aegse sümboolika kasutamine avalikus ruumis ei ole keelatud,» jätkas Valge ja viitas põhiseadusele, kunstivabadusele ja Euroopa Inimõiguste Kohtule.

«Näib, et PPA arvates on siiski karistatav igasugune eneseväljendus, mis kedagi häirib. Nähtusi, mis võivad avalikus ruumis kedagi häirida, on loendamatult palju, näiteks võib kedagi häirida ebatavapärase kujundusega plakat seinal, niitmata (või, vastupidi, niidetud) muru, pesemata auto, rist kiriku tornis, jne,» loetles Valge ja sõnas, et ehkki neil oleks rahaliselt kasulikum trahv ära maksta, vaidlustavad nad Aulega selle lähipäevil kohtus.