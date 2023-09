Kohus lubas eluaegset vangistust kandva kolmikmõrvari vabadusse

Riigikohus sedastas, et ei saa jätta tähelepanuta sedagi, et Eduard Mägi on kandnud viimased kaks ja pool aastat karistust avavanglas. «Tema varasemas ennetähtaegset vabastamist puudutavas kohtuasjas pidas riigikohus avavanglasse suunamist mõistlikuks vaheetapiks enne lõplikku ennetähtaegse vabastamise otsustamist, kuna see annaks võimaluse jälgida süüdimõistetu käitumist vähem kontrollitud keskkonnas,» selgitas riigikohus

«Nüüdseks ongi kohtud tuvastanud, et Eduard Mägi on saanud avavanglas probleemideta hakkama. Ringkonnakohus oleks pidanud näitama ära asjaolud, mis veenavad, et Eduard Mäe hoiakud ja suhtumine pole pika vangistuse jooksul ja edukast avavangla kogemusest hoolimata ikkagi muutunud, ning osutama konkreetsetele kuriteo tehioludele, mis jätkuvalt retsidiivsusriski suurendavad. Väidetav sisemine kurjus selliste asjaolude hulka ei kuulu,» lisas riigikohus.

Ringkonakohus muutis meelt

Möödunud nädalal jõudiski ringkonnakohus taas otsusele, millega muutis oma varasemat seisukohta. Kohus vabastas kunagise roimari tingimisi vanglast, määras katseajaks kümme aastat ning allutas mehe käitumiskontrollile viieks aastaks.

Ringkonnakohus märkis, et formaalsed eeldused Mägi tingimisi eluaegsest vangistusest vabastamiseks on täidetud. Nimelt võib eluaegse vangistusega karistatud isiku katseajaga tingimisi karistusest vabastada, kui süüdlane on karistusajast tegelikult ära kandnud vähemalt 25 aastat, Mägi on aga istunud trellide taga juba ligi 29 aastat.