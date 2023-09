Riigipea rääkis, et päeval andis Ukraina strateegilise tööstuse minister Oleksandr Kamõšin aru esimese sellise ürituse ettevalmistamisest.

«Osalejaid on juba üle 160 ettevõtte. 26 riiki. Esindatud on erinevad maailma osad: Ameerika, Aasia, Euroopa, Austraalia. Täieliku relvavaliku tootjad. Teeme kõik ühendamaks maailma, et luua uus ja võimas arsenal Ukrainale ja kõigile rahvusvaheliste õiguste kaitsjatele,» märkis Zelenskõi.