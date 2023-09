Metsakaitsja, kelle auto rehvid Lahemaal läbi torgati: politsei alustas väärteomenetlust

Sepp meenutas Facebookis, et 20. septembri õhtul sattus ta Lahemaa rahvuspargis üsna suurde hätta, kui avastas metsast välja tulles, et kõik neli autorehvi on tühjad. Ta kutsus kohale politsei, aga kahjuks neil polnud võimalik tulla. Abi tuli otsida sotsiaalmeedia kaudu, sest kodu, kuhu ta oli suundumas, jäi umbes 160 km kaugusele.

«See, et mu töö on ohtlik, on mulle juba varasematest kogemustest teada, aga siis on aidanud kiired jalad. Midagi sellist, et seljataga häbiväärselt ja alatul moel kõik auto rehvid läbi lõigatakse, on täiesti uus. Nüüd on ametlik kinnitus olemas ning politsei võttis minu avalduse vastu. See on olnud üks õpetlik ja raske sündmuste jada, kus kõik, mis sai valesti minna, läks halvasti, ja mis sai hästi minna, läks ka siiski hästi,» nentis Sepp.