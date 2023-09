Riigikohus näeb kõrgemate riigiteenijate palkade kärpimises ohtu õigusriigile

«Palgatingimuste kergekäelise muutmisega võib kaasneda ka osa tänaste kohtunike töölt lahkumine,» hoiatas riigikohtu halduskolleegiumi esimees riigikohtu esimehe ülesannetes Ivo Pilving ministeeriumit, toonitades, et Eesti kohtusüsteem on niigi muret tekitavate raskuste ees, et leida motiveeritud ja kvalifitseeritud kandidaate. Kõrgemate teadmistega kohtunikel pole tema sõnul just raske leida erasektoris tööd.