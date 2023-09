Karis: toiduhindade tõusus ei saa süüdistada põllumeest

President rõhutas sealjuures, et viimaste aastate poliitilised keerised on pidanud õpetama, et toidujulgeolek on osa iga maa julgeolekust. «Ajad ei ole lihtsad, valikud on keerulised. See pole sugugi protektsionistlik, kui kutsun kõiki ostma meie põllumeeste kui kohalike tootjate toodangut. Eesti tomat, õun, kurk ja porgand, liha, vorst ja sink, kodujuust ja hapukoor, värske või purgis kala – need maitsevadki paremini kui kaugemalt toodud kaup,» tunnustas Karis.