Eesti ja Soome kaitsekomisjon: kaitsetööstuste võimekust tuleb tõsta

Ta tõi esile Eesti ettepanekul Euroopa Liidus tehtud otsuse soetada Ukraina abistamiseks miljon suurtükimürsku ning märkis, et see lubadus tuleb täita võimalikult kiiresti. «Komisjonid olid ühiselt seisukohal, et lääneriigid peavad oma kaitsetööstuste võimekust otsustavalt suurendama. Agressiivse Venemaa naabruses on eriti oluline, et meil oleksid piisavad relvastuse ja laskemoona varud. Samuti peame edaspidigi toetama Ukrainat,» ütles ta.