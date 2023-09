ANALÜÜS ⟩ Reformierakond jättis otsad lahti ja see sööb nende mainet

Iga erakonna maine koosneb teadupärast mitmesugustest tükkidest, millest mõned on head ja mõned halvad. Näiteks üks osa Reformierakonna mainest on, et nad on ülbed ja «ei hooli». Mitte et Reformierakond väga tahaks ülbet mainet, aga kuna see neil juba on, siis neid eriti ka ei häiri, kui selle kaudu rünnatakse. Augustikuus teatas Siim Kallas: «Auto omamine pole vaesteabi.» Järgnes päev-paar kestnud torm, et Kallas ei saa aru ja Kallas ei hooli. Võimalik, et Kallase artikkel oli üldse PR-trikk – käia välja idee, mis niikuinii läbi ei lähe, aga mille abil juhtida tähelepanu eemale päris automaksult. Igal juhul on rünnakud Reformierakonna ülbuse pihta viljatud. Kellele Reformierakond ei meeldi, arvavad niikuinii, et Reformierakond on ülbe. Kellele meeldib, need ei hooli, sest valivad erakonda teistel põhjustel.