Hambaravihüvitised kasvavad, kärpekohti on vähe

Siiski ei ole helde palgatõus meedikute põuale leevendust toonud, nagu ka mitte muud toetusprogrammid, millega ministeerium püüab arste-õdesid tervishoidu tagasi meelitada. Endiselt on täitmata suur hulk residentuuri kohti ja lahkuvate perearstide asemele ei leita uusi. Sügisel istuvad ametiühingud riigiga taas laua taha, et rääkida 2025.–2026. aasta palkadest – Sikkut on lubanud palgakasvu jätkumist.