Varem Hiiumaal elanud Tiina ja Erik (pereliikmete nimed lapse kaitseks muudetud – A. S.) ostsid sel suvel Saue valda kodu. Et nende 10-aastasel pojal Rasmusel on diagnoositud mitu tähelepanu vajavat tervisehäiret, võtsid nad enda sõnul potentsiaalse kooliga ühendust juba aprillis, et teada anda: õppima tuleb erivajadustega laps ja tal on vaja teatud tuge, mida Rajaleidja ette on näinud. Olukord oli paljulubav.