Kaja Kallas: usk Ukraina võitu on sama oluline kui sõjaline abi

Lõpetuseks ütles Kallas, et Eesti toetab Ukrainat kuni võiduni. «Võit tähendab õiglast ja kestvat rahu. Selle keskmes peab olema territoriaalne terviklikkus ja agressori vastutusele võtmine, sealhulgas agressioonikuriteo eest. See on ainus viis tagada rahu ja julgeolek Euroopas. Ja selles võitluses pole hõbemedal piisavalt hea sooritus,» lausus peaminister.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse ja Eesti kaitseministeeriumi korraldatud iga-aastane Balti kaitsekonverents kannab tänavu pealkirja «Tähtis on võit, mitte osavõtt. Ennetame järgmist sõda Euroopas» (A Silver Medal is Not Good Enough. Mobilising Ourselves to Deter Another War in Europe) ja keskendub küsimusele, kuidas mobiliseerida ja säilitada NATO ja Euroopa riikide poliitiline ja ühiskondlik tahe, tööstussuutlikkus ja sõjaline jõud, et tagada kestvat rahu.