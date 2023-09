Haridustöötajate Liit pöördub palga asjus riikliku lepitaja poole

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11 protsenti, haridus-ja teadusminister esitas valitusele tõusuks kaheksa protsenti. Riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku aga alammäära tõusuks 1,77 protsenti, mis on rahaliselt 31 eurot bruto.

«Ilmselgelt ei ole see õpetajaid rahuldav tulemus, eriti arvestades prognoositud riigi keskmist palgatõusu ja kestvat inflatsiooni. Palga alammäära protsent mõjutab ka alushariduse ehk lasteaia õpetajate palkasid. Seetõttu kohtub EHL esindus kolmapäeval ka Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Eesti Lasteaednike Liiduga.

Riikliku lepitaja Meelis Virkebauga kohtutakse ja antakse üle avaldus kolmapäeval kell 11.30 Tallinnas Uus tänav 12. Seejärel on lepitajal aega viis päeva selle läbivaatamiseks, millele järgneb osapoolte kokku kutsumine läbirääkimisteks.

EHL esimees Reemo Voltri on siiski optimistlik, et valitsus tuleb õpetajatele senisest enam vastu ning nõustub soovitud palgatõusuga. «Kui see ei õnnestu, siis peame streikima hakkama,» ütles Voltri.