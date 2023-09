Kopli komando sulgemise vastu kogutakse allkirju

«Arvestades nii praegust julgeolekuolukorda, aga ka Põhja-Tallinna asukohta ning poolsaarel asuva linnaosa eripära, milleks on puitmajad, gaasiküte ning suurtööstus, on tegemist kohatu ja mõtlematu otsusega,» selgitas Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap (KE).

Päästeala töötajate ametiühingu juhatuse liige Toomas Suigusaar lisas, et Koplisse on vaja kiiresti reageerivat komandot ning Lilleküla teeninduspiirkonna laiendamine ei ole lahendus. «Lilleküla komandole lisakoormuse panemine tähendab, et võivad tekkida olukorrad, kus polegi kedagi, kes õnnetusele kiiresti reageeriks. Näiteks on Lilleküla päästjad mujal hõivatud ning abi tuleb oodata kaugematest linnaosadest. Selle tagajärjeks on inimelud, hävinud kodud ja töökohad,» lisas ta.

Kopli päästekomando sulgemine on petitsiooni algatajate silmis murettekitav ka elanikkonnakaitse, samuti laiapindse riigikaitse kontseptsioonist lähtuvalt. «Ukraina sõja kogemus näitab, et tagalas on päästjatel ülioluline roll, just nemad toovad inimesi rusude alt välja – seda NATO meie eest ei tee. Jätta Eestis suuruselt kolmanda linnaga võrreldav elanikkond ilma komandota on lühinägelik otsus, see raskendab reaalselt elanikkonna kaitsmist,» sõnas Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel. Petitsioonis tuuakse välja ka asjaolu, et Põhja-Tallinnas asub riigi ainus sõjasadam, mida kasutavad NATO liitlased.

Petitsiooni algatajad leiavad, et vahetada mõtlematu kärpepoliitika tulemusel 60 000 inimese turvalisus riigieelarve vaates peenraha, s.o 737 000€ vastu, on lühinägelik ja vastutustundetu.