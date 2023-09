Registri andmeil ületab ametnike keskmine kuupalk 10 000 eurot. Kas tõesti?

Näiteks väidab populaarne majandusinfo andmebaas Inforegister, et keskmine hinnanguline brutokuupalk Harku vallavalitsuses on 2023. aasta teises kvartalis olnud 10 293 eurot brutos. Taolist palka on registri järgi vallavalitsuse 98 töötajale makstud mitte kord kvartalis, vaid iga kuu. Veelgi enam teenivat Rae vallavalitsuse 169 töötajat: hinnangulise keskmisena 12 114 eurot kuus.