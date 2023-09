Helir-Valdor Seeder: ühistranspordis valitseb suur kaos!

«Omal ajal, kui mindi üle tasuta transpordile, siis seda tehti ülepeakaela ja läbimõtlemata. Tegelikult ei mindud ju kogu Eestis ühtsetel alustel üle tasuta ühistranspordile,» meenutas Seeder. «Kuhu me oleme tänaseks jõudnud? Oleme jõudnud väga kurba seisu, sest riigil terviklik lähenemine ühistranspordile üldse puudub. Tehakse Saaremaal nõudepõhise ühistranspordi eksperimenti juba mitu aastat. Saarlased ise ja praegune regionaalminister väga kiidavad. Aga tegelikult on see üks silmapete ja avalikkuse lollitamine,» lausus Seeder, juhtides tähelepanu, et millegipärast pole katsetust teistesse maakondadesse laiendatud. «Saaremaal maksab riik eksperimendi kinni ja inimesel omaosalust ei ole. Aga see eksperiment läheb väga kalliks: inimesele võib nõudepõhine transport muidugi olla mugav, kuid riigil ei ole sellist raha. Seda raha ei ole ja seda raha ei tule!»