Põlvast 15 kilomeetri kaugusel Krootusel elav Margo Käo lausus, et sõidab bussiga siis, kui on vaja kasvõi poes käia. «Meie külas asuv pood on ju hirmus kallis. Leiba-saia sealt ostad, aga kui midagi enamat tahad, tuleb ikka linna tulla.»